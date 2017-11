ATRIZ Corpo de Márcia Cabrita é velado em Niterói, RJ

O corpo da atriz e humorista Márcia Cabrita é velado neste sábado (11), das 10h às 13h, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Depois, haverá uma cerimônia de cremação realizada somente por funcionários do cemitério.

Os parentes da atriz foram os primeiros a chegar no cemitério e aparentavam estar muito emocionados. Entre eles, a filha da humorista e outros familiares. Segundo foi informado no local, de 10h ao meio-dia o velório que ocorre na Capela 3 do cemitério será restrito a familiares. Na hora seguinte, o local será aberto para que fãs se despeçam da artista.

Márcia Cabrita morreu aos 53 anos nesta sexta-feira (10). Em 2010, ela foi diagnosticada com câncer no ovário e se submeteu a uma cirurgia para a retirada dos ovários e do útero. Em seguida, iniciou quimioterapia para tratamento da doença.

Em nota, o hospital Quinta D´Or, onde Márcia estava internada, "lamenta e confirma o óbito da paciente Márcia Martins Alves por câncer avançado".

O trabalho mais recente de Márcia foi na novela "Novo Mundo", exibida pela TV Globo na faixa das 18h entre março e setembro deste ano. Ela interpretava a personagem Narcisa.

Seu papel mais conhecido foi no humorístico "Sai de baixo", também da Globo. Ela participou do programa entre 1997 e 2000, no papel da empregada Neide Aparecida. Desde maio, o programa voltou a ser exibido nas tardes de sábado, na "Sessão Comédia", logo após o "Jornal Hoje".

Ela estreou na TV na minissérie "As noivas de Copacabana" (1992). Dentre as novelas nas quais atuou, estão "Desejos de mulher" (2002), "Sete pecados" (2007), "Beleza pura" (2008) e "Morde & Assopra" (2011).