Conheça a artista brasileira que participou da produção de 'Moana'

A mineira Natalia Freitas considera Moana, a protagonista do filme de mesmo nome da Disney, uma espécie de amiga. Ela não é a única: a história da menina que decide ir em busca dos segredos que podem salvar seu povoado conquistou milhares de pessoas, arrecadando mais de US$ 533 milhões de dólares nas bilheterias ao redor do mundo.

Freitas, no entanto, viu a personagem "crescer". Formada em animação clássica pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, ela participou da equipe de desenvolvimento visual (look development) de Moana: Um Mar de Aventuras nos estúdios de animação da Walt Disney na Califórnia, nos Estados Unidos, durante 2016.

A paixão pela arte surgiu ainda na infância. Após perder os pais aos 10 anos, Freitas encontrou na ilustração e no desenvolvimento de novas narrativas uma forma de lidar com a dor. "Com o passar dos anos, percebi que aquilo era muito mais do que um hobby", disse a artista em entrevista à GALILEU durante a 10ª Campus Party Brasil, em São Paulo. "A animação foi um entretenimento tão importante para mim que queria despertar isso nos outros.

Inspirada por filmes como A Bela Adormecida, Mary Poppins e O Rei Leão, ela estudou animação 2D. Em 2012, foi selecionada para um programa de pós-graduação na Filmakademie Baden-Württemberg, na Alemanha, onde se especializou em animação 3D. Ao longo dos anos, a artista utilizou suas habilidades para animar e dirigir seus próprios curta-metragens — entre eles Electrofly, no qual mistura animações 2D e 3D em um cenário real.

Em 2016, Freitas foi selecionada para participar da produção de um novo projeto da Disney: Moana: Um Mar de Aventuras. "Foi muito bacana ver a personagem surgindo. Diariamente uma cena era finalizava, então fui criando um amor pelos personagens conforme os vi crescendo", conta.