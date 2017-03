ALFINETADAS Confira as polêmicas e fatos

bizarros do Carnaval 2017

Todo mundo sabe que humildade não é o forte de Susana Vieira. E na noite do último domingo (26), durante o desfile da Grande Rio, no Rio de Janeiro, a estrela da TV Globo deu mais uma prova de sua autoestima inabalável.

Ao ser questionada a respeito de Ivete Sangalo, tema do enredo da agremiação, a veterana disparou, em entrevista ao canal carioca: "Passam-se os anos e a gente continua. Ela com aquela voz fantástica e eu com meu talento absurdo”.

A declaração, é claro, caiu no gosto dos internautas, que foram à loucura e expressaram o seu amor e apoio à 'rainha' da TV. "Quero a autoestima da Susana Vieira", afirmou um. "Ela é a estrela maior desse mundo", acrescentou outro.

TICIANE PINHEIRO

Ticiane Pinheiro curtiu muito o último dia de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (27), em um dos camarotes na Marquês de Sapucaí.

Mas, após encontrar Luana Piovani no espaço, a apresentadora revelou que precisou escapar de um famoso. Segundo o jornal "Extra", a loira contou à amiga que foi alvo de cantadas de Joaquim Lopes. Inclusive, ele teria seguido a ex de Roberto Justus até o estacionamento do aeroporto Santos Dumont, onde ela deixou o carro.

FÁTIMA BERNARDES

Fátima Bernardes se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, na madrugada da última terça-feira (28), após ‘narrar’ ao vivo um acidente com o carro da União da Ilha do Governador, escola que abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro.

"Olha só. Ficou bem aqui, coladinho. O carro vem e fica quase aqui em nosso estúdio. Olha aqui, vai bater. Vai bater. Bateu no nosso estúdio aqui", disse a apresentadora.

Internautas não perdoaram e fizeram piadas com a atitude da famosa. "A Fátima Bernardes está narrando Fórmula 1 e Carnaval ao mesmo tempo", brincou um usuário do Twitter. "Quero a Fátima narrando Fórmula 1. Podem tirar o Galvão Bueno", pediu outra.

JOÃO VICENTE

João Vicente de Castro curtiu o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro em um dos camarotes na Marquês de Sapucaí, no último domingo (26).Coincidência ou não, o ator ficou no espaço que tem Sabrina Sato, sua ex-namorada, como Musa.

O quase encontro aconteceu apenas dias após os dois terem se envolvido em uma ‘polêmica’. João fazia a cobertura do Baile da Vogue quando entrevistou a japonesa. Na internet, algumas pessoas entenderam que o moreno ‘alfinetou’ a ex ao vivo, no GNT.

"Quando a gente namorava era o último ano também [de desfile na Sapucaí]. Agora que está namorando o Duda falou isso para ele se acalmar, entendeu?", brincou o famoso.

Na web, Castro fez questão de negar que tivesse provocado Sabrina. Além disso, garantiu que respeita muito a morena e seu novo parceiro. "[…] Ela é Rainha da p* toda e iluminou nossa transmissão como ela sempre faz, cheia de carisma, beleza e talento", publicou nas redes sociais.

MÁRCIO CANUTO

Márcio Canuto voltou a surpreender o público que acompanhava a transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, na madrugada do último domingo (26), na TV Globo.

O repórter surgiu na arquibancada do Sambódromo do Anhembi com uma máscara de Donald Trump.

Durante a apresentação da Império de Casa Verde, que celebrava a paz mundial, o jornalista foi focalizado usando o adereço que imitava o rosto do presidente dos Estados Unidos e disse ser capaz de "derrubar qualquer muro", rebatendo o projeto do líder norte-americano de erguer um muro na fronteira com o México.

Monalisa Perrone recebe buque de flores. Foto: TV Globo

MONALISA PERRONE

Responsável pela cobertura do Carnaval de São Paulo pela Globo ao lado de Chico Pinheiro, Monalisa Perrone ganhou uma buquê de presente, na manhã do último domingo (26).

A jornalista entrevistava a presidente da Rosas de Ouro quando foi surpreendida. "Esse buquê simboliza o amor que nós acreditamos e queremos para o mundo. A Rosas de Ouro falou sobre a comunhão. Respeitamos todas as agremiações, todas as religiões, todas as cores e isso é o que o mundo precisa. Esse buquê é para você, um símbolo do amor", disse.

Monalisa, então, recebeu o mimo e ficou bastante agradecida. "Eu disse que não pegaria mais buquês em casamentos, mas este eu vou aceitar, sim", brincou.

SABRINA SATO

Sabrina Sato precisou correr, literalmente, pelo Sambódromo do Anhembi, na madrugada do último sábado (25), para alcançar a Bateria da Gaviões da Fiel.

Atrasada, a Madrinha da escola de samba paulistana quase perdeu seu espaço na Avenida. A apresentadora chegou ao local após o início do desfile e não conseguiu completar o look de cangaceira. Seu costeiro tinha seis mil penas, mas não foi exibido ao público.