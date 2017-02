Filmes Confira a programação dos cinemas

de Campo Grande nesta semana

Lego Batman

LIVRE. DE CHRIS MCKAY. COM WILL ARNETT, ZACH GALIFIANAKIS E MICHAEL CERA.

CINEMARK – (Sala 1, dublado) 18h50min. (Sala 2, dublado) 11h50min (C). (Sala 6, dublado, 3D) 12h50min, 15h30min e 18h10min. (Sala 6, 3D) 20h50min.

CINÉPOLIS – (Sala 2, 3D, dublado) 14h e 16h15min. (Sala 4, dublado) 12h45min e 15h15min. (Sala 5, 3D, dublado) 13h, 15h30min, 18h e 20h20min.

UCI – (Sala 2, 3D, dublado) 13h30min, 15h45min, 18h, 20h15min e 22h30min. (Sala 3, dublado) 13h10min, 15h25min e 17h40min.

TOC – Transtornada, Obsessiva e Compulsiva

14 ANOS. DE PAULINHO CARUSO E TEO POPPOVICK. COM TATÁ WERNECK, BRUNO GAGLIASSO E INGRID GUIMARÃES.

CINEMARK – (Sala 10) 14h50min e 19h50min.

CINÉPOLIS – (Sala 7) 14h20min.

UCI – (Sala 6) 13h05min.

Ballet Bolshoi: Lago dos Cisnes 16/17

MUSICAL. DE YURI GRIGOROVICH. COM SVETLANA ZAKHAROVA, DENIS RODKIN E IGOR TSVIRKO.

UCI – (Sala 5) 13h (B) e 13h30min (B).

Estrelas Além do Tempo

LIVRE. DE THEODORE MELFI. COM TARAJI P. HENSON, OCTAVIA SPENCER E JANELLE MONAE.

CINEMARK – (Sala 1) 15h50min e 21h40min. (Sala 3) 0h00min (D).

CINÉPOLIS – (Sala 7, dublado) 16h40min.

UCI – (Sala 5, dublado) 22h20min.

Cinquenta Tons mais Escuros

16 ANOS. DE JAMES FOLEY. COM DAKOTA JOHNSON, JAMIE DORNAN E KIM BASINGER.

CINEMARK – (Sala 2) 15h, 17h50min, 20h40min e 23h30min (D). (Sala 5, dublado) 13h e 18h30min. (Sala 5) 15h40min e 21h20min. (Sala 8, dublado) 16h20min, 19h10min e 22h10min.

CINÉPOLIS – (Sala 1, dublado) 14h15min, 17h, 19h45min e 22h30min. (Sala 2) 18h45min e 21h30min. (Sala 4, dublado) 17h45min e 20h30min. (Sala 7, dublado) 19h15min e 22h.

UCI – (Sala 1) 16h15min. (Sala 1, dublado) 13h45min, 18h45min e 21h15min. (Sala 4, dublado) 14h40min, 17h10min e 19h40min. (Sala 4) 22h10min.

O Chamado 3

12 ANOS. DE F. JAVIER GUTIÉRREZ. COM ALEX ROE, JOHNNY GALECKI, MATILDA LUTZ, AIMEE TEEGARDEN E LAURA WIGGINS.

CINEMARK – (Sala 3, dublado) 13h40min, 16h30min e 19h. (Sala 3) 21h30min.

CINÉPOLIS – (Sala 3, dublado) 14h30min, 17h15min e 20h. (Sala 3) 22h15min.

UCI – (Sala 6) 22h. (Sala 6, dublado) 19h20min.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

14 ANOS. DE PAUL W.S. ANDERSON. COM MILLA JOVOVICH, ALI LARTER E IAIN GLEN.

CINEMARK – (Sala 4) 20h55min (E). (Sala 9, dublado) 16h10min.

CINÉPOLIS – (Sala 6, dublado) 20h15min e 22h30min.

UCI – (Sala 3, dublado) 20h e 22h15min.

Quatro Vidas de um Cachorro

LIVRE. DE LASSE HALLSTROM. COM BRITT ROBERTSON, DENNIS QUAID E K.J. APA.

CINEMARK – (Sala 4, dublado) 12h55min, 15h20min e 18h.

CINÉPOLIS – (Sala 6, dublado) 13h30min.

UCI – (Sala 5, dublado) 17h15min.

Beleza Oculta

10 ANOS. DE DAVID FRANKEL. COM WILL SMITH, KATE WINSLET E KEIRA KNIGHTLEY.

CINEMARK – (Sala 7) 13h30min (B2), 17h10min (M), 19h20min (B2) e 19h35min (M).

A Bailarina

ANIMAÇÃO. DE ERIC SUMMER E ERIC WARIN. COM MEL MAIA, ELLE FANNING E DANE DEHAAN.

CINEMARK – (Sala 9, dublado) 14h.

Até o Último Homem

16 ANOS. DE MEL GIBSON. COM ANDREW GARFIELD, VINCE VAUGHN E TERESA PALMER.

CINEMARK – (Sala 9) 18h40min e 22h.

Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?

12 ANOS. DE ANDRUCHA WADDINGTON. COM MARCELO ADNET, EDUARDO STERBLITCH E MARIANA XIMENES.

UCI – (Sala 6) 15h15min.

La La Land – Cantando Estações

LIVRE. DE DAMIEN CHAZELLE. COM RYAN GOSLING, EMMA STONE E J.K. SIMMONS.

CINEMARK – (Sala 7) 14h10min (M), 16h (B2), 21h50min (B2) e 22h05min (M).

UCI – (Sala 5, dublado) 19h30min.

Moana – Um Mar de Aventuras

LIVRE. ANIMAÇÃO. DE JOHN MUSKER E RON CLEMENTS.

CINEMARK – (Sala 1, dublado) 12h45min. (Sala 8, dublado) 13h35min.

UCI – (Sala 5, dublado) 14h (A).

Minha Mãe é uma Peça 2

12 ANOS. DE ANDRÉ PELLENZ. COM PAULO GUSTAVO, HERSON CAPRI, MARIANA XAVIER E LUANA PIOVANI.

CINEMARK – (Sala 10) 17h30min e 22h20min.

CINÉPOLIS – (Sala 6) 16h e 18h15min.

UCI – (Sala 6) 17h20min.

CINEMARK

(C) Esta sessão será exibida somente sábado (11) e domingo (12).

(D) Esta sessão será exibida somente sábado (11).

(E) Esta sessão não será exibida quarta-feira (15).

(M) Esta sessão será exibida somente terça-feira (14).

(B2) Esta sessão não será exibida terça-feira (14).

UCI

(A) Esta sessão não será exibida no sábado (11) e domingo (12).

(B) Esta sessão será exibida somente no sábado (11) às 13h30min e domingo (12) às 13h.