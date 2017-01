1.469 RÓTULOS Concurso Brasileiro de Cervejas

vai levar jurados de 20 países a SC

Considerado um dos três principais concursos cervejeiros do mundo - no ano passado, participaram 1.469 rótulos -, o Concurso Brasileiro de Cervejas 2017, realizado em Blumenau, confirmou a participação de 61 jurados de 20 países. O concurso está programado para acontecer entre 4 e 6 de março no Parque Vila Germânica, palco da Oktoberfest.

A disputa, que está em sua quinta edição, faz parte da programação do Festival Brasileiro da Cerveja. Caberá aos especialistas decidir quais são os melhores rótulos, que podem ser comerciais ou experimentais - essa última categoria é direcionada às bebidas já registradas, mas nunca comercializadas.

Com fruta e até madeira

A novidade desta edição, segundo a organização, é o desmembramento da categoria Cerveja Brasileira, conforme a adição de frutas, ervas e especiarias, madeiras e ingredientes brasileiros.

O concurso é restrito para cervejas nacionais. Para concorrer ao prêmio máximo, The Best of Show, as cervejarias podem indicar até cinco rótulos para participar.

As inscrições vão até 31 de janeiro. Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no site do festival. Conforme a organização, o concurso de Blumenau só fica atrás da World Beer Cup, nos Estados Unidos, e da European Beer Star, na Alemanha.

Júri de especialistas

Entre os jurados, há especialistas da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, da África e da Ásia. Confira os nomes confirmados:

John Brauer - África do Sul

Alexander Himburg - Alemanha

Diego Van Der Saar Castro - Argentina

Leo Ferrari - Argentina

Luc De Raedemaeker – Bélgica

Adriano Bovo Mendonça - Brasil

Alexandre Bazzo - Brasil

Alexandre Weckl - Brasil

Ana Carolina Oda Joaquim - Brasil

Ana Paula de Almeida - Brasil

Antonio Luiz de Almeida e Macedo - Brasil

Daniel Wolff - Brasil

Daniela de Castro Dezordi - Brasil

Douglas Merlo - Brasil

Eli Bernadino - Coelho Junior - Brasil

Fabiana Maria Arreguy Corrêa - Brasil

Fábio Teleginski - Brasil

Gustavo Henrique Palhares de Miranda - Brasil

Humberto Fröhlich - Brasil

Kátia Jorge - Brasil

Leonardo Sewald - Brasil

Leonardo Augusto Botto Maia - Brasil

Marco Antonio dos Anjos Falconi -Brasil

Marcus Vinícius Faturi Dapper - Brasil

Maurício Beltramelli - Brasil

Mauricio Santos Chaulet - Brasil

Pablo Henrique Mariz Carvalho - Brasil

Patrick Zanello - Brasil

Rafael Cadilhe David – Brasil

Rafael Strapazzo - Brasil

Rafaela Brunetto - Brasil

Ricardo Canabrava França - Brasil

Roberto Alves da Fonseca - Brasil

Rodolfo Heitor Vargas Rebelo - Brasil

Rosaria Penz Pacheco - Brasil

Sady Homrich Junior - Brasil

Victor Pereira Marinho - Brasil

Christoph Flaskamp - Chile

Jaime Ojeda - Chile

Leonardo Caifa - Chile

Ricardo Andres Solis Ibacache - Chile

Junghoon Yoon - Coréia do Sul

Fernando Campoy Osset - Espanha

Graciela Cervantes - Estados Unidos

Pete Slosberg - Estados Unidos

Richard Hodges - Estados Unidos

William Richard (Dick) Cantwell - Estados Unidos

Elisabeth Pierre Kopp - França

Kieran Johnson - Inglaterra

Melissa Cole - Inglaterra

Patrick William Johnson - Inglaterra

Jos Brouwer - Holanda

Giovani Campari - Itália

Simonmattia Riva - Itália

Omar Hassib Apud Baça - México

Mervin Bradley (Brad) Kraus - Panamá

Andréa Huerta Cabrejos - Peru

Rafal Kowalczyk - Polônia

Andreas Fält - Suécia

Pablo Pereiro - Uruguai

Carlo Ruiz – Venezuela