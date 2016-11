CULTURA Concerto musical se apresenta

de graça hoje na Capital

Semana começa com evento cultural em Campo Grande. Está marcada para às 20h, no Teatro Glauce Rocha, apresentação de concerto musical com entrada gratuita. O evento faz parte da programação do Movimento Concerto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Repertório diversificado conta com obras de períodos históricos e estilos musicais tanto quanto contrastantes entre si, possibilitando escutas que viajem por variados mundos musicais e coloridos sonoros e instrumentais.

Os professores Jorge Geraldo (saxofone) e Evandro Higa (piano) apresentarão alguns duos para saxofone e piano, sendo um do compositor espanhol contemporâneo Pedro Iturralde e outro do famoso compositor de tangos argentino Astor Piazzolla, que também terá alguns de seus duos tocados numa formação para violino e piano pelos professores Eduardo Verbisck (violino) e Evandro Higa (piano). Este duo de violino e piano dos professores Verbisck e Higa também apresentará uma obra do compositor nacionalista brasileiro César Guerra-Peixe.

Outro compositor brasileiro com forte tendência nacionalista presente no programa é Marco Pereira, que terá o frevo Pixaim executado pelo professor e violonista Pieter Rahmeier. Pieter também interpretará duas obras de compositores fortemente atuantes na primeira metade do século XX: solo do compositor paraguaio Agustín Barrios; e duo para violão e saxofone do compositor francês Jacques Ibert, a ser executado juntamente ao professor Jorge Geraldo.

OBRAS BARROCAS

Serão apresentadas também obras barrocas de Robert de Visée e Giovanni Girolamo Kapsberger para teorba solo (instrumento de cordas dedilhadas barroco), pelo professor Gustavo Penha, quem também apresentará duas composições recentes de sua própria autoria.

O professor e violoncelista William Teixeira também apresentará obra barroca, de Johann Sebastian Bach, assim como peça contemporânea para violoncelo e transformação eletrônica em tempo real do compositor curitibano atual Felipe Ribeiro.

Por fim, o professor e percussionista Felipe Brito apresentará peça de autoria para gran cassa solo (bombo sinfônico), em que suas ações instrumentais são captadas por um sistema sensorial e servem à manipulação e à transformação de imagens visuais e animações em vídeo de autoria de Henrique Lucas Rodrigues.