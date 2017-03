R$ 20 MILHÕES Começam as apostas para

a Dupla-Sena de Páscoa

As apostas para a Dupla de Páscoa começaram ontem(6) e podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 15 de abril.

A Dupla de Páscoa substituiu a Lotomania de Páscoa, dando melhores condições aos apostadores, por permitir apostas em grande volume, que podem ser feitas com mais números do que apenas a aposta simples. Além disso, na Dupla Sena é possível apostar com o Bolão CAIXA, que favorece a organização dos apostadores em grupos, assim como já acontece na Mega-Sena, Lotofácil e Quina.

O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2.

Para concorrer ao prêmio especial, basta solicitar o volante especial do concurso nas unidades lotéricas. As apostas paralelas vão até o dia 6 de abril. A partir do dia 7, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena. As apostas poderão ser feitas até às 19h do dia 15 de abril.

COMO JOGAR

Com apenas uma aposta da Dupla-Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha).

BOLÃO

Para ter mais chances de ganhar na Dupla de Páscoa, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões para a Dupla de Páscoa têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 2, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 50 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar um