Verão Começa sábado venda de ingressos para Carnaval do Rio

A venda de ingressos do tradicional carnaval carioca tem início neste sábado, 14. Os valores de vagas em arquibancadas e cadeiras individuais para os desfiles das escolas do Grupo Especial, no Rio variam de R$ 190 a R$ 320 e os interessados só poderão comprar pelo sistema telefônico.

Segundo informações, há um número de telefone específico para a venda do ingresso de cada setor. No total, serão comercializados 18,2 mil ingressos para cada dia de desfile. As escolas do Grupo Especial se apresentam nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Sambódromo.