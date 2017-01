Corumbá Começam inscrições para Concurso

de Marchinhas de Carnaval 2017 Inscrições são gratuitas, mas para participar precisa preencher requisitos

Começam hoje as inscrições para o Concurso de Marchinhas Carnavalesca de Corumbá. As inscrições serão até o dia 8 de fevereiro e a premiação total para os três primeiros ganhadores é de R$ 2 mil.

Segundo o site Diário Corumbaense, o edital foi publicado hoje no Diário Oficial da cidade e a idade mínima para participar é de 18 anos. Os requisitos do concurso é inscrever músicas inéditas e temáticas livre na modalidade de marchinhas. Cada participante pode inscrever até três músicas individualmente ou em parceria.

As marchinhas escritas serão apresentadas no dia 12 de fevereiro no Porto Geral pelos compositores ou por cantores indicados pelos compositores sendo acompanhado por uma banda.

Os prêmios serão em dinheiro, para o 1° lugar o prêmio máximo é de R$ 1 mil , 2° lugar R$ 600 e 3° lugar R$ 400.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas na sede da Casa de Cultura Luiz de Albuquerque na rua Praça da República de segunda à sexta-feira das 8h ás 17 horas até o dia 8 de fevereiro.