NAS REDES SOCIAIS Com Yanna Lavigne, Gissoni publica primeira foto de filha, Madalena

Bruno Gissoni publicou neste sábado (27) a primeira foto com a filha Madalena, nascida na madrugada da última sexta-feira (27). Na imagem, o ator aparece com a bebê no colo e ao lado da ex-namorada, Yanna Lavigne. Na legenda, o papai de primeira viagem escreveu o poema "Amor", de Manoel de Barros.

"Fazer pessoas no frasco não é fácil. Mas se eu estudar ciências eu faço. Sendo que não é melhor do que fazer pessoas na cama...na rede...nem mesmo no jirau...como os índios fazem. (No jirau é coisa primitiva, eu sei, mas é bastante proveitosa). Para fazer pessoas ninguém ainda não inventou nada melhor que o Amor. Deus ajeitou isso para nós de presente. De forma que não é aconselhável trocar o Amor por vidro...", escreveu o artista

.Amiga dos atores, Alice Wegmann comentou no clique e fez votos de felicidade à recém-nascida e aos pais. "Sintam-se abraçadinhos! Toda luz, saúde, axé e coisas lindas para essa geminiana! Que seja forte, doce e amada como os pais. Saudade de vocês! Beijo carinhoso", escreveu a atriz, já escalada para a série "Onde Nascem Os Fortes".