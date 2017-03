Crítica Com protagonista amargurado,

"Logan" renova gênero de filmes de herói

Melancólico e brutal. Duas palavras que dão o tom em "Logan", filme que encerra a trilogia de Wolverine, um dos personagens mais conhecidos do universo das HQs. Hugh Jackman se despede do mutante em uma produção que, pela primeira vez, oferece aquilo que os fãs sempre esperaram: um herói inescrupuloso e violento. Mas o longa-metragem também evidencia uma outra faceta, mais humana e familiar.

O ano é 2029. Os mutantes foram dizimados. Amargurado e alcoólatra, Logan vive como motorista particular em algum lugar do Texas. Seus companheiros são Charles Xavier, que aos 90 anos enfrenta uma doença degenerativa que o torna um perigo em razão de convulsões que o deixam inconsciente e liberam seus poderes psíquicos, e Caliban, um mutante albino capaz de rastrear seus iguais. A rotina do herói entra em colapso com o surgimento de Laura Linney, uma mutante de 11 anos com poderes semelhantes aos seus, e que está sendo caçada por uma organização misteriosa.

Com um enredo simples, que não se preocupa em oferecer todas as respostas, "Logan" tem foco no drama familiar que se constrói entre o personagem central, Xavier e Laura. Enquanto se equilibra entre um filme de perseguição e um road movie, a dinâmica entre os três é essencial para conferir o caráter humano e realista planejado pelo diretor James Mangold. No outro extremo, as cenas de luta apresentam Logan e Laura como personagens animalescos, extretamente violentos. Aqui o filme deixa claro o porquê da indicação para maiores de 16 anos no Brasil. Crânios são perfurados pelas garras de Wolverine e a violência visual atinge níveis jamais vezes vistos em filmes do gênero – "Deadpool", que iniciou a onda de produções mais adultas, é violento de uma maneira mais cartunesca, bem distante do realismo cru de "Logan".

Levemente inspirado na série de HQs "O Velho Logan", este longa-metragem resgata a essência do mutante canadense, um assassino modificado geneticamente para se tornar uma perfeita máquina de matar. É justamente aquilo que os fãs gostariam de ter visto em "X-men Origins: Wolverine" e "Wolverine: Imortal", mas somente agora com a despedida de Hugh Jackman têm a oportunidade de conferir. O filme é o fechamento de ciclo de personagens importantes, mas também abre novas oportunidades para a franquia, que há 17 anos iniciou a febre de adaptações de histórias em quadrinhos para os cinemas.

Um dos poucos deslizes de "Logan" dizem respeito à algumas escolhas narrativas. Apesar de ajudarem a contextualizar o espectador, acabam destoando do contexto. Pequenos erros que não comprometem um dos melhores longas de um gênero cada vez mais popular – que começa a se arriscar em produções mais autorais e artísticas.

PS: Não espere por cenas pós-credito (embora valha a pena escutar "The Man Comes Around", de Johnny Cash, até o fim).