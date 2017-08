CINEMA Com 'Mulher-Maravilha 2', Jenkins pode se tornar diretora mais bem paga

Patty Jenkins, diretora de "Mulher-Maravilha", está em negociações com a Warner para dirigir a continuação do longa. Se tudo for confirmado, Jenkins pode se tornar a diretora mais bem paga do mundo.

De acordo com o site Deadline, o estúdio ainda não conseguiu um acordo com Jenkins porque a diretora quer receber pagamento proporcional ou superior ao de um diretor homem.

O valor que Jenkins pode receber não foi divulgado, mas, ainda de acordo com o site, Zack Snyder, que dirigiu "Liga da Justiça", recebeu cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 31 milhões), além de uma porcentagem do lucro do filme.

Até agora, "Mulher-Maravilha" ultrapassou US$ 700 milhões de arrecadação mundial. O longa se tornou a maior bilheteria no mundo de um filme com atores dirigido por uma mulher.

A sequência do filme da heroína chega aos cinemas americanos em 13 de dezembro de 2019. Gal Gadot, intérprete de Diana Prince, voltará a viver a protagonista.