APRESENTADORA Com infecção pulmonar, Sabrina Sato continua internada em São Paulo

Sabrina Sato está internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira (18).

Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, ela havia sido diagnosticada com um quadro de pneumonia aguda, e a previsão de alta era para este domingo (20). No entanto, devido a uma infecção no pulmão, os médicos resolveram mantê-la em observação por mais alguns dias.

Sabrina passa bem –ela tem até tentado trabalhar do hospital–, mas ainda não há previsão de alta.

Na última semana, a apresentadora da Record já vinha gripada e com febre, mas tentou manter sua agenda normal de gravações. Na quinta-feira (17), piorou e achou melhor ir ao hospital ver o que era.

Por causa da internação, Sabrina precisou adiar as gravações marcadas para esta segunda (21). Ela tem novas filmagens marcadas para esta semana, que seguem mantidas.

Pelo Snapchat, a apresentadora tem mostrado sua rotina do hospital, onde também está sendo cuidada pelo namorado, o ator Duda Nagle.