ASTRO Com fama de pé frio, Mick Jagger chega a SP em meio a tragédia política no país

Ele tem fama de pé frio e não é pra menos. Vira e mexe, quando Mick Jagger chega em algum lugar, acaba testemunhando -ou influenciando, como dizem as cômicas teorias da conspiração- algum insucesso. Em seu currículo, geralmente entram experiências relacionadas ao mundo do esporte, mas desta vez foi diferente: tem a ver com política.

O vocalista dos Rolling Stones pisa em solo brasileiro no momento em que acaba de estourar mais uma tragédia na política do país: a divulgação de um áudio que sugere o aval do presidente Michel Temer a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e de Lúcio Funaro, um dos operadores da Operação Lava Jato.

O astro do rock está em São Paulo desde o dia 16 para comemorar o aniversário de Lucas, seu filho com Luciana Gimenez, que completa 18 anos nesta quinta (18). A informação é da coluna Olá, do jornal "Agora", assinada por Fernando Oliveira, também colunista da Folha de S.Paulo. A assessoria de imprensa da apresentadora diz apenas que o cantor vai passar o aniversário com o filho, sem confirmar se ele já está por aqui ou não.