DE 'CASÓRIO' MARCADO Com 4 meses de namoro, Arthur Aguiar marca casamento para depois do Carnaval

Mãe de Lucas, 17, a musa fitness Mayra Cardi, 34, quer engravidar novamente. De casamento marcado com o ator Arthur Aguiar, 28, com quem assumiu namoro em junho e noivou dois meses depois, ela diz que o novo amor lhe despertou a vontade de ter mais um filho.

"Vamos nos casar logo após o Carnaval. Assim que acabar. Estamos morando juntos e nos consideramos casados. A gente só vai fazer uma cerimônia para a família, porque eles gostam", diz a empresária e ex-BBB à reportagem.

A diferença de idade do casal não traz o menor problema para o relacionamento, segundo Cardi. Ela acredita que cada paixão significa "uma nova chance de reaprender tudo".

"Estou vivendo uma experiência única. Apesar de ele ser mais novo, é muito maduro e está me despertando coisas que eu não queria mais, como por exemplo ser mãe. Agora já mudei de ideia. [...] Não existe idade suficiente para você pensar que sabe mais. Cada amor é diferente. A gente cresce muito dentro de um relacionamento."

Sobre engatar um casamento logo após terminar outro, ela afirma que "não tem medo". Cardi se separou no dia 9 de junho do empresário Greto Guariz, com quem ficou por seis anos. Eles moravam na Califórnia (EUA). Agora, a empresária e ex-BBB voltou ao Brasil para morar com Aguiar, que está no ar como o galã Diego, de "O Outro Lado do Paraíso", novela das 21h da Globo.

"Acho que a vida é muito curta e a gente tem que viver intensamente cada momento. Eu não tenho medo de ser feliz. Não tenho essa coisa de pensar: 'e se não ser certo?'. Você tem que viver como se fosse o último dia", afirma Cardi.

PRÊMIO MULTISHOW

No dia 24 de outubro, Arthur Aguiar concorreu ao Prêmio Multishow 2017 na categoria Fiat Argo Experimente, que revelou um nome que se destacou no cenário nacional no último ano. Apesar de indicado, ele não foi o vencedor. Quem saiu com o troféu foi Pabllo Vittar.

"Acho que todo mundo deveria ter um lugarzinho diferente. Acho uma competição quase injusta, porque são talentos completamente diferentes um do outro... Todo mundo poderia ganhar, né", opinou a noiva.