REPERCUSSÃO Clarice Falcão tem clipe com nudez

explícita removido do YouTube

Clipe da cantora Clarice Falcão foi removido do YouTube na madrugada desta quarta-feira (21), por "violar as políticas do site sobre nudez ou conteúdo sexual".

O vídeo da música "Eu escolhi você", faixa do mais recente álbum da artista, "Problema meu", foi lançado nesta terça (20). Nele, várias pessoas nuas são filmadas na altura do quadril, dançando e brincando com seus órgãos sexuais.

"Se não for para causar, melhor nem lançar nada", escreveu Clarice em uma publicação no Twitter, ao divulgar o clipe, marcado como não recomendado para menores de 18 anos. Segundo ela, o vídeo é "uma celebração do corpo humano".

Clarice chegou a brincar nas redes sociais com a possibilidade de o vídeo ser retirado do YouTube, mas disse não considerar sexualizada a nudez presente nas cenas. A assessoria da cantora não foi encontrada para comentar o assunto.

Em suas diretrizes, o YouTube avisa que vídeos com conteúdo sexualmente provocante têm menos probabilidade de serem aceitos. São permitidas, porém, cenas que contenham nudez, caso o intuito primário seja educativo, documental, científico ou artístico, que não seja uma exposição considerada gratuita. Procurado, o Google, que controla o site, ainda não se posicionou.

Apesar de ter sido excluído do YouTube, outra ferramenta disponibiliza o clipe. Clique aqui e veja.