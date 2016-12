Entretenimento Clarice Falcão desabafa após polêmica envolvendo clipe com cenas de nudez

Clarice Falcão desabafou sobre a polêmica repercussão do clipe de sua canção "Eu Escolhi Você", lançado na terça (20), e removido do YouTube horas depois por conter cenas de nudez explícita. O vídeo também foi retirado do Vimeo, onde permanecia disponível e onde agora foi substituído pela frase "Arrependido - Este vídeo não existe".

Em seu perfil no Facebook, a cantora chamou de "reação violenta" as críticas recebidas e disse que elas falam "muito mais sobre quem assistiu do que sobre as imagens (imagens que todo mundo vê no espelho todo dia)".

"Ele não tem a pretensão de ser um manifesto universal, um retrato do nosso tempo ou uma obra de arte cheia de camadas", disse Clarice na publicação.

Leia a íntegra abaixo:

É muito estranho ver as pessoas falando do clipe usando termos como "casting", "marketing", "branding", "crowd-networking-truck-liquid-trucking". O clipe foi feito em uma noite na minha casa com amigos se divertindo, e sequer tem um diretor de fotografia. Eu fui pessoalmente comprar os adereços no Saara. Ele não tem a pretensão de ser um manifesto universal, um retrato do nosso tempo ou uma obra de arte cheia de camadas. Acho que a reação violenta que o clipe causou fala muito mais sobre quem assistiu do que sobre as imagens (imagens que todo mundo vê no espelho todo dia). O clipe não é mais do que ele parece ser: um monte de partes íntimas com adereços baratos. Se eu quisesse fazer o clipe mais revolucionário da década eu juro que tinha chamado um diretor de fotografia.