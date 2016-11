PESQUISA Cientista diz que tomar sorvete no café da manhã nos deixa mais inteligentes

Imagine se sua sobremesa favorita pudesse ser consumida no café da manhã? Segundo um cientista japonês, isso não só é possível como nos torna mais inteligentes.

Yoshihiko Koga, professor da universidade Kyorin, em Tóquio, garante que tomar sorvete na primeira refeição do dia melhora o estado de alerta e desempenho mental das pessoas. Ele realizou uma série e testes onde pedia para que os participantes tomassem sorvete logo que acordassem e em seguida realizassem uma serie de exercícios mentais no computador.

Yoshihiko percebeu que aqueles que haviam tomado o sorvete mostraram reações mais rápidas e melhor processamento de informações que aqueles que não consumiram a sobremesa. Para saber se o efeito não era apenas resultado do consumo de algo gelado, o professor também realizou testes com água fria. Os participantes até mostraram certo aumento no estado de alerta, mas longe dos resultados atingidos por aqueles que ingeriram sorvete. Isso leva a crer que a combinação de doce com gelo é mais eficaz.

Ainda não há certeza absoluta dos resultados e mais estudos serão necessários para descobrir se tomar sorvete diariamente podem ter efeitos a longo prazo no processo mental. Mas por hora, essa é uma boa desculpa para desfrutar seu sorvete favorito logo pela manhã.