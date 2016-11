PARCEIRO DE BRUNO Churrascaria do cantor Marrone é interditada pela vigilância sanitária

Churrascaria pertencente ao cantor Marrone, da dupla com Bruno, foi interditada em Goiânia, ontem. Segundo laudo do órgão local responsável pela vigilância sanitária, o restaurante tinha problemas com armazenamento de alimentos e tubulação de esgoto.

A assessoria de imprensa da dupla sertaneja confirmou a interdição temporária do restaurante, sem dar mais detalhes. "O restaurante fechou para readequação, para que eles façam algumas modificações", disse uma porta-voz da dupla, sem especificar quais mudanças precisam ser feitas.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Marrone soube da interdição da sua churrascaria durante a tarde. Ele estava no Piauí para um show ao lado de Bruno.

O cantor disse, também, que quando voltar a Goiânia vai cuidar pessoalmente do ocorrido. Ele afirma que a empresa sempre primou pela qualidade e higiene e que tudo será esclarecido o mais rápido possível.