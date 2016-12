Fóssil Cauda de dinossauro com penas é encontrada intacta em pedaço de âmbar

Pesquisadores encontraram a cauda de um dinossauro dentro de um pedaço de âmbar em Myitkyina, no Myanmar. A análise da descoberta foi publicada no periódicoCurrent Biology e aponta detalhes sobre a evolução das penas nos animais.

Conduzido pela palentóloga Lida Xing, da Universidade de Geociência da China, o estudo revela que a cauda pertenceu à um animal da espécie coelurosauria, dinossauros predadores com características parecidas com as galinhas, que viveu há 99 milhões de anos.

Penas de dinossauro já tinham sido encontradas em âmbar antes, porém essa é a primeira vez em que foi possível identificar a espécie responsável. Xing e seus colegas utilizaram tomografias e observações microscópicas para coletar mais dados do material.

"O novo material contém uma cauda intacta que possui oito vertebras cercadas por penas", explicou Ryan McKellar, do Museu Real Saskatchewan, no Canadá, no anúncio da pesquisa. A cauda é longa e flexível, o que, segundo o especialista, prova que ela pertenceu a um dinossauro, não a uma espécie de pássaro pré-histórico. Estima-se que as penas sejam marrons na superfície e brancas na parte interna.

A descoberta também pode ajudar em pesquisas sobre a evolução das penas nos dinossauros e outros seres vertebrados.