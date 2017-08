FORA DAS TELONAS Casal em 'Titanic', Leonardo DiCaprio e

Kate Winslet vivem romance, diz revista

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet estão vivendo um romance! Segundo a revista americana "Star", os artistas que foram um casal em "Titanic" (1998) e "Foi Apenas um Sonho" (2008) passaram alguns dias na França, curtindo o verão da Europa juntinhos.

De acordo com uma fonte da publicação, o artista que terminou o namoro com a modelo Nina Agdal após 10 meses de relacionamento sempre foi apaixonado pela interprete de Rose. "Léo tem fortes sentimentos por ela desde o dia que a conheceu", revelou. "Ele achou que ela era a mulher mais linda que ele já viu, e ainda acha."

Namoros com modelos

Ainda de acordo com informações da pessoa próxima à revista, Leonardo DiCaprio - rechaçado por Bella Hadid ao lhe presentear com fortuna em lingerie, rosas e champanhe - colecionou relacionamentos frustrados por não ter o mesmo nível de ligação que tem com Winslet. "Ao longo dos anos, ele mudou e namorou modelo atrás de modelo, mas nunca se conectou com elas no nível intelectual em que se conectou com Kate", afirmou a fonte.

A atriz, por sua vez, passou por três casamentos: com o diretor de cinema Jim Threapleton, de 1998 a 2011, com o também diretor Sam Mendes, de 2003 a 2010, e com o empresário Ned Rocknroll, de 2012 até o momento.

Declarações de amor entre DiCaprio e Kate

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet não fazem questão de esconder a admiração e amor que sentem um pelo outro. Durante as premiações, os artistas se elogiam, emocionam e declaram na frente dos presentes, sem qualquer inibição. Em seu discurso no Globo de Ouro de 2009, ela declarou: "Leo, estou tão feliz que posso ficar aqui e te dizer o quanto eu te amo e o quanto te amei há 13 anos. [...] Eu amo você com todo meu coração, eu realmente amo".

Já o ator disse em um programa televisivo: "Nossa química aconteceu naturalmente. Nós somos um pouco mais velhos, um pouco mais sábios, mas as mesmas pessoas que éramos quando tínhamos 21 anos. Nós rimos das mesmas coisas. Ela nunca me deixa levar a sério, mesmo que eu queira".

Ator se envolveu com Rihanna

Enquanto Kate Winslet preferia se estabilizar em um relacionamento, Leonardo DiCaprio viveu muitos romances, como o affair com a apresentadora irlandesa Laura Whitmore. Mas um dos que causou mais entusiasmo nos fãs foi seu relacionamento com a cantora Rihanna. Mesmo após a artista natural de Barbados negar a relação, os famosos foram flagrados aos beijos em uma boate francesa, em janeiro de 2016.