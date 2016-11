AMOR ANIMAL Casal de cães adota filhote de cabra abandonada

A fofura tomou conta de uma fazenda na Bélgica. Tudo porque o casal de São Bernardos Julie e Basiel, que vive no local, resolveu fazer uma adoção inesperada: um filhote de cabra!

O animal, batizado de Hans, chegou na fazenda após a morte da mãe, fazendo os então donos se preocuparem em como alimentar a recém-nascida. Logo que avistou os enormes cães na propriedade, a afeição da cabra foi imediata, fazendo a dona da fazenda, Isolde Mattart, manter o trio unido. “Ela aprende muito com Julie e Baiel. Gosta de tomar sol com eles, adora passear comigo e os cães, mas o que gosta mais é de dormir junto com os amigos”, revela.

Isolde mostra as aventuras dos animais em seu Instagram, que também conta com outros bichinhos que convivem em harmonia com os cachorros, como pássaros, patos e burros. Mas quem faz sucesso mesmo é Hans, que virou sensação na rede social. “Ela me segue por toda a parte, até no banheiro”.