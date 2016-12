TERMINOU Cartunista Ziraldo entrevista Jô Soares

no último programa do talk show

Foi com um clima de saudade e retrospectiva que Jô Soares gravou nesta sexta-feira (16) seu último "Programa do Jô" (Globo).

O entrevistado não podia ter sido outro: Ziraldo, cartunista que, segundo o apresentador, era presença certa todo ano no seu programa de entrevista, tanto na época de SBT quanto na Globo.

Mas não era bem Ziraldo sendo entrevistado. Ele era o gancho para que Jô contasse suas histórias. No segundo bloco, o artista reconheceu que as funções haviam mudado. "Consegui entrevistar o Jô Soares", disse.

Durante a conversa, Ziraldo entregou um presente para Jô: todos os desenhos que ele fez do apresentador desde que se conheceram.

Foram a deixa para a volta no tempo de Jô e Ziraldo. Conforme o entrevistador ia vendo as imagens, os dois lembravam episódios que haviam vivido. "São os originais?", quis saber Jô.

"O original a gente entrega para a gráfica, e eles não devolvem. Mas, com a internet, tenho hoje uma coisa chamada arquivo", brinca Ziraldo.

Alguns desenhos, porém, traziam a marca da idade. Uma das caricaturas foi remendada com durex.

Em uma das histórias, Jô Soares explicou por que chama todos os seus entrevistados de "você". "Eu não poderia chamar um ministro de senhor e um engraxate de você", disse. Apesar de algumas reclamações de autoridades, deu certo. Foi chamando Luis Carlos Prestes de você que o ouviu dizer que Olga foi o grande amor da vida dele.

A SAÍDA

Em outro momento, falou sobre a saída da Globo, para ir ao SBT. Roberto Marinho, dono da emissora carioca, ficou chateado quando Boni, o diretor, não tinha contado sobre a mudança de emissora do entrevistador, a quem considerava um amigo.

"O doutor Roberto queria saber por que ele não o havia contado. 'Mas é que você estava na Itália', respondeu Boni. 'E na Itália não tem telefone?', disse o doutor Roberto", contou Jô.

O último programa também teve Jô abrindo com um discurso de dez minutos, no qual agradeceu pessoas importantes.

"Em primeiro lugar agradeço ao Silvio Santos, que me abriu as portas", afirmou. "Para mim, o grande mérito desse programa foi ter mudado a vida de tantos anônimos que vieram aqui me dar entrevista. E ele também mudou a minha vida", completou.

RETROSPECTIVA

No clima de retrospectiva, as vinhetas de intervalo mostraram melhores momentos da carreira do apresentador, como o dia em que reuniu Nair Bello e Hebe ou quando desfilou com Gisele Bündchen.

O programa terminou com a primeira imagem e texto em que entrevistou Roberto Marinho ao voltar à Globo. "Para fechar com chave de ouro", afirmou Jô, sobre um vídeo em que recebia elogios do empresário.

E antes de acabar a gravação, Jô mandou uma mensagem, descartando qualquer aposentadoria. "Obrigado e daqui a pouco estou de volta".

Com as câmeras já desligadas, disse que Ziraldo foi "a escolha acertada", e agradeceu um a um integrantes da banda antes de deixar o estúdio pela última vez.