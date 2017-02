Lançamento Carro voador começa a ser vendido na Holanda partindo de R$ 1,2 milhão Empresa diz que este é o primeiro carro comercial do mundo que consegue voar.

A empresa holandesa Pal-V começou a vender carros voadores comerciais, os primeiros do mundo, segundo a fabricante. Depois de testar veículos conceito entre 2009 e 2012, a empresa focou em modelos para as ruas, ou para os ares, e colocou à venda o Liberty Pioneer e o Liberty Sport.

Segundo a montadora, os carros voadores foram desenvolvidos para cumprir as legislações existentes. Os modelos podem ser encomendados por valores que vão de US$ 399 mil a US$ 599 mil (equivalentes a R$ 1,2 milhão e R$ 1,8 milhão na cotação desta terça, 21). A produção em série começa ainda este ano, diz a Pal-V.

As primeiras 90 unidades serão da chamada Pioneer Edition, uma série especial para o lançamento, vendidas por US$ 599 mil (R$ 1,8 milhão). O carro voador possui hélices como as de um helicóptero, que são recolhidas quando está em solo, como rodar como um veículo convencional.

Para pilotar um desses, é necessário tanto a habilitação para carros como para voar.