ATAQUE CARDÍACO Carrie Fisher, a Princesa Leia de 'Star Wars', morre aos 60 anos

Carrie Fisher, atriz que interpretou a Princesa Leia na saga "Star Wars", morreu aos 60 anos. A notícia foi confirmada à revista "People" por um representante da família, Simon Halls. "É com grande pesar que Billie Lourd [filha de Carrie] confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, morreu às 8h55 desta manhã. Ela era amada pelo mundo e sua ausência será profundamente sentida. Nossa família agradece pelos pensamentos e orações".

Carrie foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira (23) após sofrer uma parada cardíaca dentro de um avião, pouco antes de a aeronave, que veio de Londres, pousar em Los Angeles.

Série, filmes e livro

Fisher repetiu sua atuação como Leia recentemente em "Star Wars: O Despertar da Força" (2015), e estava escalada para aparecer no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017.

A atriz estava em Londres para a gravação de sua participação na série "Catastrophe". Ela atualmente também atravessa uma turnê de divulgação de seu oitavo livro, "Memórias da princesa: Os diários de Carrie Fisher".

Filha de um casal famoso em Hollywood formado pelo cantor Eddie Fisher e pela atriz Debbie Reynolds, Carrie escreveu sobre sua relação complicada com a mãe no livro "Postcards from the edge". A obra foi adaptada para o cinema em 1990, com o título "Lembranças de Hollywood", estrelado por Meryl Streep.

Ela também ficou conhecida por debater publicamente seu transtorno bipolar e seu alcoolismo na forma da peça/livro/especial da HBO "Wishful drinking" (que chegou a receber duas indicações ao Emmy de 2011).