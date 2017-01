TV Carlos Villagrán não vai mais viver o Kiko, revela sobrinho do artista

Aos 73 anos de idade, o ator Carlos Villagrán não deverá mais interpretar o Kiko, o personagem do seriado infantil “Chaves” que o fez se tornar conhecido em diversos países ao redor do mundo.

A notícia que entristeceu muitos fãs do programa que ainda é sucesso no SBT foi confirmada pelo sobrinho do artista, Ángel Villagrán, durante uma entrevista para o site “Notimex”. Segundo ele, hoje em dia seria o momento certo do tio deixar para sempre de viver o “garoto mimado” por causa da sua faixa etária. O parente do famoso ainda disse que durante os últimos 3 anos, Carlos viajou por muitos lugares para fazer suas últimas apresentações e que a partir de agora, deverá se concentrar em sua carreira de ator.

Cotado para participar do longa “Como se tornar o pior aluno da escola”, de Danilo Gentili, 37, no papel de diretor do colégio, Carlos Villágran negou para o jornal “El Universal” que irá aposentar o Kiko. “É mentira. Tem de tudo nas redes sociais, até meus filhos me falaram ‘nem a nós você avisou’ [de que aposentaria o personagem], mas nem eu sabia disso”, falou ele que ainda garantiu estar pronto para iniciar sua nova turnê, “El Circo de Kiko”.