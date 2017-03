Revelação Cantor Jean Guilherme explode

paixões com canção ''Xeque Mate" Música de trabalho do próximo CD já alcançou mais de 100 mil visualizações



Dom. Paixão. Amor e facilidade em compor. Aliado a isso, a caneta, o papel e o violão são os maiores companheiros de Jean Guilherme que o tornou um dos grandes nome no mercado musical. O reconhecimento explodiu paixões com a música de trabalho do próximo CD ''Xeque Mate'', que já alcançou mais de 100 mil visualizações.

Nascido em Campo Grande, o artista cresceu tendo como referencial, em sua casa, a música sertaneja e os toques de violão do seu pai. Ao sete anos, com apoio de sua mãe, iniciou suas apresentações com grande influência de seus ídolos como as duplas Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano, além de Leandro e Leonardo.

Sua trajetória musical teve início com apresentações solo. Em 2002, nasceu a dupla Jean & Guilherme, que durou seis anos, com turnês na Europa, apresentando-se em Portugal e Espanha. Depois da separação da dupla, Jean Guilherme fez sucesso na Banda Praia Ruts, na cidade de Leiria (Portugal).

Jean Guilherme volta aos palcos com o seu primeiro CD em carreira solo e o lançamento do videoclipe ao lado de Jéssica Machado, beleza Pantaneira da Playboy, em 2013. Para ele, ''Sucesso é sinônimo de reconhecimento. E, isso, é só uma questão de tempo".