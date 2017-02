Para o Carnaval Camisetas de presos 'ilustres' esgotam em banca de camelô do Rio em um dia Peças de roupa fazem menção ao ex-governador Sérgio Cabral, à ex primeira-dama Adriana Ancelmo e a Eike Batista

Ao que parece, a moda do próximo carnaval será uma fantasia bem tradicional: a de presidiário. Camisetas que reproduzem o uniforme da Seap do ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, da ex- primeira dama, Adriana Ancelmo, e do empresário Eike Batista esgotaram rapidamente em uma banca de camelô na Zona Sul do Rio. O vendedor, que prefere não se identificar pois tem medo da repressão, revela que esgotou todo o seu estoque em apenas um dia.

"Vendi 36 camisetas em apenas um dia. Cada uma a R$ 30", explicou o ambulante que, por medida de segurança, não desejou se identificar.

Em um cálculo simples, o ambulante ganhou mais de R$ 1 mil apenas com a venda das reproduções dos uniformes. Segundo ele, a fábrica que produz as camisetas, em Madureira, está sem material para reposição, mas ele espera seguir fazendo sucesso nas ruas da cidade com as camisetas dos presos ilustres do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

O camelô, que vende artigos diversos nas ruas do Rio há 20 anos, contou também que nunca vendeu tantas unidades de um item comercializado por ele. Quando questionado sobre qual dos detentos fazia mais sucesso com o público, foi categórico.

"Sérgio Cabral, sem dúvida. É muita gente compra também a da Adriana Ancelmo para fazer uma fantasia de casal", o vendedor, que trabalha em vários bairros da orla, dá a dica.