ATRIZ Camila Queiroz rejeita viver de aparências: 'Era mais feliz sem celular'

A tragédia envolvendo a equipe da Chapecoense comoveu famosos nacionais e internacionais: no dia do acidente, Camila Queiroz falou sobre um episódio que viveu no aeroporto de Medellín, na Colômbia. Mas o episódio também fez com que a atriz - escalada para viver a protagonista de "Pega Ladrão" - refletisse sobre o cotidiano.

"A gente tá olhando tanto para o celular ou pro próprio umbigo, vamos olhar a natureza, acho que, nesse caso, é hora do mundo acordar e perceber o que tá acontecendo em volta", contou a namorada de Klebber Toledo, com quem sempre é vista em momentos de lazer.

Camila contou ainda que busca, cada vez mais, aproveitar os momentos offline. "A gente tá precisando viver... essa coisa de viver de aparência, no Instagram, é muito pequeno, a gente nunca precisou disso para ser feliz. Eu mesma era muito mais feliz quando não tinha celular, quando era criança inocente. Espero que essas coisas ruins façam as pessoas viverem mais e serem mais elas mesmas", opinou a artista, recém-chegada de viagem aNova York, onde comemorou a vitória de "Verdades Secretas" no Emmy.

"Tudo que a gente compra, fica, mas o que a gente faz, a gente leva e acho que isso é muito mais importante", indicou Camila, protagonista do clipe "Ela Vai Além", do Nego do Borel.