IMPRESSIONANTE Cadela salva o dono que caiu na neve e fraturou o pescoço

Um morador de Michigan, nos Estados Unidos, foi salvo graças a um golden retriever. O homem, identificado apenas como Bog, saiu de casa de pijama, na noite do ano novo, para pegar madeira para a lareira quando escorregou, caiu e fraturou o pescoço. Ele tentou gritar por socorro, mas a única que ouviu seu grito foi a cadelinha Kelsey.

“Eu estava gritando por socorro, mas o meu vizinho mais próximo fica a 400 metros de distância e às 22:30 minha Kelsey veio. Pela manhã eu não conseguia mais gritar, mas Kelsey não parou de latir”, contou o homem, segundo um comunicado divulgado pelo hospital McLaren Northern Michigan hospital.

O animal impediu que o homem sofresse uma hipotermia, deitando sobre ele e lambendo o rosto e as mãos para mantê-lo acordado e aquecido. “Ela continuou latindo por ajuda, mas nunca saiu do meu lado. Ela me manteve quente e alerta. Eu sabia que tinha de perseverar por isso e que era minha escolha ficar vivo”, afirmou Bob.

Os esforços da cadelinha valeram a pena e, no dia seguinte, um vizinho ligou para o serviço de emergência e Bob foi levado para o hospital. O neurocirurgião, Chaim Colen, realizou uma cirurgia de descompressão da coluna vertebral em Bob, que passa bem.

“Estou muito grato aos meus dois heróis. Kelsey me manteve quente, alerta e nunca parou de latir para pedir ajuda. O Dr. Colen salvou minha vida e minha capacidade de me mover. Eles são verdadeiramente heróis e eu serei eternamente grato”, afirmou Bob.

Com informações do Extra.