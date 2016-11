LUXO FAMOSO Bruno Gagliasso abre pousada de R$ 4,5 mi em Noronha

O ator Bruno Gagliasso já mostrou que tem uma veia empreendedora. Ele é proprietário, junto com a família, de uma pizzaria no Rio de Janeiro, com a família, uma hamburgueria e um salão de luxo em São Paulo, em parceria com a esposa, a atriz Giovanna Ewbank. Agora, o novo investimento é uma pousada em Noronha.

O negócio, de acordo com revista Quem, a pousada Maria Bonita tem 10 quartos, uma piscina e uma fonte, com a assinatura de Jóia Bergamo. A revista avaliou que as diárias podem custar até R$ 1,5 mil.

Para tirar o projeto do papel, Bruno e seus dois sócios tiveram que investir R$ 4,5 milhões.