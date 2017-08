MODA Brechós misturam moda vintage e futurista em evento na Plataforma Cultural O bazar será realizado no próximo sábado (5), em Campo Grande

A Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras em Campo Grande, será palco de uma viagem no tempo por meio das roupas. Neste sábado (5), o Coletivo de Brechós vai realizar um bazar para mostrar que moda vintage e futurista se misturam, sim.

Organizadora do Coletivo de Brechós, a jornalista Val Reis, comenta que a moda atual é diversificada e isso dá liberdade para as pessoas que gostam de garimpar nos brechós.

“A moda ficou muito mais acessível, a ideia é se divertir na hora de montar o look. E não existe mais o “brega”, tudo combina, as peças parecem conversar livremente. Uma maneira de ser mais sustentável na hora de se vestir é adaptar a moda vintage e retrô. Peças vendidas em brechó são únicas e têm um custo muito menor comparado as vendidas nas lojas de shoppings”, diz.

Outra integrante do coletivo, Ana Amélia Nantes, proprietária do Brechó Dona Fulana acredita que o segmento é muito mais do que apenas moda, ele traz uma história que é única.

“A Estação Ferroviária (hoje Plataforma Cultural) já tem toda uma história, de chegadas e partidas, reencontro e despedidas, e este passado é algo que sempre nos inspira. Buscamos referência e a moda era muito valorizada naquela época, as mulheres se arrumavam muito para ir à estação, usavam aqueles chapéus maravilhosos, o que tem tudo a ver com nosso trabalho. Entendemos que brechó não é só roupas, ele traz acessórios e toda uma história do que houve ali”, declara.

Ao todo, 16 brechós devem participar do evento que contará com a intervenção de modelos vestidas com roupas de época e a presença da youtuber mirim Maria Clara, do canal Meninices.

SERVIÇO - O bazar Passado e Presente Na Estação – Uma Viagem no Tempo será realizado das 6h às 22h do dia 05/08, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015 (quase esquina com a Av. Mato Grosso). A entrada é franca.