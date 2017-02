SOLIDARIEDADE Bingo é promovido para ajudar mulher

em tratamento de úlcera grave Rosangela faz acompanhamento no Mato Grosso há dois anos

Grupo de amigos uniu-se para ajudar a auxiliar administrativa Rosangela Carvalho, 38 anos, que há dois anos vive drama e luta pela vida. Ela foi diagnosticada com nódulo na mama, fez a retirada, mas foi infectada por bactéria e hoje enfrenta sérios problemas devido a úlcera desenvolvida. Por causa das complicações, o tratamento tem alto custo e para ajudá-la, bingo promovido entre amigos acontece no próximo mês para contribuir com despesas.

Rosangela atualmente está afastada do trabalho e passa por dificuldades financeiras. Ela conta que após a retirada de nódulo na mama foi infectada por bactéria agressiva e desde então precisa de tratamento à base de Ozônio.

A infecção desencadeou úlcera gangrena que é uma condição séria, potencialmente fatal. Acontece quando uma considerável quantidade de massa de tecido corporal morre (necrosa). Isso pode ocorrer depois de lesão ou infecção, ou em pessoas sofrendo de qualquer problema de saúde crônico que afeta a circulação sanguínea.

Médico solicitou 30 sessões ao valor de R$ 250 cada uma e o acompanhamento com especialista é feito em Cuiabá (MT). Portanto, além de custos com medicamentos, Rosangela precisa pagar também pelas viagens, já que reside na Capital. “O que peço é ajuda comprando uma cartela do bingo para que eu tenha direito de lutar pela minha vida”, apelou.

O evento será no dia 19 de março, a partir das 14h, na Chácara Santa Laura, que fica na Rua Thor, no Bairro Caiobá, em Campo Grande. Os prêmios são liquidificador, sanduicheira, jogo de panelas, R$ 200, R$ 300 e R$ 500 em espécie. A cartela custa R$ 10 e terão, ainda, rodadas extras pelo valor de R$ 1. No local serão vendidos alimentos, bebidas e a festa acontece ao som de música ao vivo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 9 9255-3981 (Elizete), 9 9113-3249 (Marta), 9 9283-4609 (Kerla).