Educação e Cultura Biblioteca Isaías Paim abrirá aos sábados com sarau cultural Com localização privilegiada o espaço atenderá frequentadores que dispõem de pouco tempo para leitura e atividades culturais

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, oferecerá a partir de 11 de novembro, mais uma opção de lazer e cultura para população campo-grandense. Trata-se de um sarau realizado no período matutino com a participação de vários artistas locais.



O local é uma das unidades da Fundação de Cultura de MS (FCMS) e possui um acervo com 43.580 exemplares dentre livros e periódicos, mas busca a cada ano atualizar o acervo de forma a compô-lo com obras que atendam às necessidades informacionais de seus leitores. Segundo a coordenação, o pedido de abertura aos sábado partiu de uma demanda dos usuários, que em grande maioria são trabalhadores e estudantes que dispoem de pouco tempo para frequentar a biblioteca.



Para a estudante de artes cênicas e estagiária da biblioteca, Mariana Castro que idealizou o evento do sarau é necessário que haja essa intervenção cultural pois a biblioteca é um lugar onde o conhecimento está à disposição para ser explorado."Acredito que toda ação feita aqui tem grande impacto social, visto que o principal objetivo da biblioteca pública na sociedade é fomentar a leitura e a cultura numa relação mais próxima da comunidade", enfatiza Castro.



Já a coordenadora da biblioteca, Eleuzina Crisanto, acredita no efeito positivo que a leitura e as outras linguagens do saber e o ambiente proporcionam. "Temos várias atividades e enfatizamos que o espaço é aberto, para grupo de estudos, reuniões, filmes, etc. Nossos leitores enxergam a Biblioteca como um ponto de apoio e por isso estamos aumentando as oportunidades de interação", argumenta.



O projeto do Sarau acontecerá quinzenalmente com objetivo de compartilhar experiências em música, dança, teatro, performance. Proporcionar a comunidade um momento de lazer e cultura com a finalidade de motivar a leitura e a escrita, e as linguagens artísticas.

SERVIÇO

A Biblioteca Dr. Isaías Paim está localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 2º andar, centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h30. Mais informações, bem como agendamentos de artistas que queiram participar do evento é só ligar no 3316-9177.

Programação Sarau

08:30h Poesia- Marta Dualibe

09h Performance-Mariana de Castro e Robson Marx.

9:30h Música: Caio Santiago e Felipe Guedes.

10h Blaoow (Unigran)-Coreografia : A casa da mãe Joana.

Poesia- Mariana de Castro

10:20h Contempurban -Coreografia:Modo automático.

10:30h Sintonia de Rua (Unigran) Coreografia-Maloka.

Exposição(aberto)