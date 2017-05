NA TELINHA Bia Arantes, a Irmã Cecília de 'Carinha de Anjo', reavalia redes socias por público

No elenco de "Carinha de Anjo", Bia Arantes viu o número de seguidores crianças aumentar nas redes sociais. Com isso, a atriz - que está ansiosa para a exibição das cenas de Cecília fora do convento nos próximos capítulos da trama - passou a repensar suas postagens na web, como conta em entrevista ao Purepeople.

"Houve sim uma reflexão sobre o que eu posto, sempre me preocupando com meu público, acho isso super importante, até porque nossa novela tem um público em formação, com grande influência familiar, então é essencial essa postura", pondera.

CONTATO COM FÃS INFANTIS ENCANTA ATRIZ: 'MARAVILHOSO'

Além do contato na internet, Bia também se surpreendeu com a abordagem dos telespectadores mirins da novela, na qual Padre Fábio de Melo fez uma participação, nas ruas. "É maravilhoso, algo surreal, que me trouxe uma sensibilidade e carinho enorme com o público. Eles me inspiram, me alegram quando me chamam de Irmã Cecília", festeja a atriz.

LINGUAGEM CORPORAL MUDA POR CRIANÇAS: 'NÃO PODE SER PESADA'

Ela explica ainda que o elenco adulto tem alguns cuidados na hora do "gravando". "A mudança ocorre principalmente na linguagem verbal e corporal utilizada, porque ela tem que ser meio termo, não pode ser muito pesada, muito rude, e nem muito apavorante também. Nosso objetivo maior é alegrar as crianças, trazer um entretenimento bacana", avalia a colega de elenco de Lorena Queiroz, protagonista mirim da trama que já foi alvo de comentários pornográficos na web.

VAIDADE NÃO É BARREIRA PARA PERSONAGEM: 'GOSTO DE ME DOAR'

Dona de fios castanhos, atualmente escondidos sob o hábito da noviça, Bia não descarta mudar a aparência por futuros papéis. "Adoro cuidar de tudo na verdade, sou super vaidosa, gosto de me sentir bem, independente da forma como eu esteja. Mas se for para interpretar uma personagem, eu vou me entregar de corpo e alma, não tenho nenhum problema com isso. Gosto de me doar 100% ao que estou fazendo", explica a atriz, que já pintou o cabelo de ruivo para a novela "Sangue Bom".

E, para manter a silhueta mesmo com a correria das gravações, a atriz tem um "anjo da guarda". "Tento sempre comer bem, mesmo que as vezes dê vontade de comer alguma besteirinha. Eu procuro, sempre que possível, comer direito, fazer exercícios físicos. Para isso, conto com a ajuda da Dra. Cris Coelho, uma nutróloga excelente, que além de cuidar da minha alimentação, está me ajudando nos tratamentos estéticos. Os equipamentos dela são maravilhosos, como o Legacy, por exemplo que trata celulite e flacidez.