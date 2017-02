MÚSICA Beyoncé se apresentará grávida

na 59ª edição do Grammy

Após anunciar sua gravidez, supostamente de gêmeos, Beyoncé poderá se apresentar em trio no Grammy.

De acordo com programa “Entertainment Tonight”, a cantora irá subir ao palco da 59ª edição da premiação gravidíssima, pela primeira vez.

O “Oscar da Música” tem previsão para ocorrer no próximo dia 12 e, nele, Beyoncé concorre em 9 categorias. Além da esposa de Jay Z, a premiação contará com apresentações de artistas como The Weeknd, Adele, John Legend, Bruno Mars, Metallica, Carrie Underwood, Keith Urban, Daft Punk, Alicia Keys e Maren Morris.