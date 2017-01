CANTOR Beto Barbosa vai parar na delegacia após confusão em supermercado em Fortaleza Desentendimento entre cantor e segurança do estabelecimento teria começado na quinta-feira

Beto Barbosa, conhecido como o rei da lambada, foi detido nesta sexta-feira (27) após uma confusão em um supermercado de Fortaleza. De acordo com informações iniciais, ele se envolveu em uma discussão com funcionários e teria sido detido por desacato. A briga começou na noite de quinta-feira (26) quando o cantor relatou que foi ao local comprar uma caixa de leite para um morador de rua. O segurança do estabelecimento não teria gostado da atitude e os dois discutiram.

Ainda de acordo com Barbosa, na manhã desta sexta, o supermercado enviou uma garrafa de vinho para ele como pedido de desculpas. O cantor voltou ao estabelecimento para fazer compras e teve um novo desentendimento com funcionários e a polícia foi acionada.

Procurada, a assessoria do cantor informou que ele teve um problema com a segurança de um supermercado, próximo de sua residência. Por causa disto, ele decidiu resolver o conflito no 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Ainda segundo a assessoria, o impasse foi resolvido e o cantor já saiu da delegacia.