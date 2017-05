'CHOREI BASTANTE' Ator de 'Malhação' lembra medo ao descobrir que seria pai aos 16 anos

Assim como a temporada "Pro Dia Nascer Feliz", que falou sobre a gravidez na adolescência com a personagem de Martinha (Malu Pizzatto), a atual temporada de "Malhação", "Viva a Diferença", também traz o tema através da personagem Keyla (Gabriela Medvedovski), que não sabe quem é o pai de seu filho. A cena do parto da moça, exibida no primeiro capítulo chamou atenção do público. Juan Paiva, que faz o motoboy Anderson na novela, também foi pai precocemente, aos 16 anos. "Foi difícil", admite, em entrevista ao Purepeople.

'ACHEI QUE TERIA QUE PARAR DE ESTUDAR'

Quando a namorada Luana Souza, que tinha 17 anos, contou que estava grávida, o ator sentiu-se perdido. "Fiquei com medo, chorei bastante, fiquei alguns dias sem comer, pensei que ia ter que parar de estudar. Mas a minha família me ajudou e hoje estou feliz com minha filha e minha mulher", conta. Na época, o ator já tinha feito teste para a novela "Totalmente Demais", mas ainda não havia sido selecionado. "O Wesley veio na hora certa e aí eu já emendei no filme 'Correndo Atrás', que estreia em julho, e agora 'Malhação'. Estou conseguindo viver do que eu gosto de fazer", diz o ator, que está até hoje com a mãe da sua filha, Analice, de 2 anos.

JUAN É UM MOTOBOY EM 'MALHAÇÃO'

No ar em "Malhação - Viva a Diferença", Anderson é um motoboy que sonha em ser produtor musical e para de estudar para ajudar a família em casa. Irmão da Ellen (Heslaine Vieira), se envolve em um romance com a Tina (Ana Hikari) e sofre preconceito, pois a mãe da moça não admite esse relacionamento. Assim como o personagem, Juan também sofre racismo na vida real. A série se passa em São Paulo e o ator, que mora no Vidigal, no Rio de Janeiro, teve dificuldades em se adaptar ao sotaque. "No começo foi uma luta, estudei muito. Só fui saber que tinha sotaque quando fui pra São Paulo", recorda.

'TINDERSON' JÁ É SHIPPADO NA WEB

Anderson tem influência do rap e gosta de batalhas de MCs, enquanto Tina gosta do clássico e toca violoncelo, mas os dois acabam se juntando na trama. "Os dois tentam inovar, fazer algo diferente, como acrescentar o violoncelo em uma batida de rap", antecipa Juan. "A galera já está shippando o casal nas redes sociais. Os dois viraram 'Tinderson'", comemora.