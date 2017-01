TV Atriz Mary Tyler Moore, de "Gente como a Gente", morre nos EUA

A atriz Mary Tyler Moore, que protagonizou sitcoms como "The Mary Tyler Moore Show" e filmes como "Gente como a Gente", morreu nos Estados Unidos, aos 80 anos.

A informação foi confirmada nesta quarta (25) por sua agente. "Grande atriz, produtora e uma defensora apaixonada da Fundação para Pesquisa da Diabetes Juvenil, Mary será lembrada como uma visionária destemida que conquistou o mundo com seu sorriso", disse a empresária da atriz, Mara Buxbaum, em comunicado.

Ela lutava contra o diabetes tipo 1 desde os 33 anos de idade e passou a última semana internada num hospital no Estado de Connecticut, sob o auxílio de um respirador artificial, informou o site TMZ. Ela teve falência cardiopulmonar decorrente de uma pneumonia.

Moore teve uma carreira de mais de 60 anos e encarnou a "mulher moderna na televisão", na definição do jornal "The New York Times".

Nascida no Brooklyn em 1936, filha de uma mãe com problemas com o alcoolismo, a atriz se mudou para a Califórnia aos oito anos, onde se formou. Ela começou como dançarina em comerciais de TV e passou a atuar na década de 1950, com inúmeras participações em séries televisivas.

As primeiras participações exploraram a habilidade que ela tinha em dançar e, não raro, exibiam suas pernas.

O primeiro papel de destaque veio em "The Dick Van Dyke Show", programa que foi ao ar entre 1961 e 1966. Na série cômica, ela atua como a mulher de Van Dyke, que faz um roteirista de televisão.

Ela deixa um filho, Richard, de seu primeiro casamento.