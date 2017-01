FAMOSO Ator Leonardo Vieira é vítima

de ataques homofóbicos na web

Leonardo Vieira, o intérprete de Balaão de Os Dez Mandamentos , novela que teve filme vendido por R$ 2,5 milhões à Globosat, está passando por um momento delicado em sua vida pessoal. É que no último dia 30, fotos beijando outro homem na festa "Heróis Safados", em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foram compartilhadas por um site e, desde então, suas redes sociais se tornaram alvo de comentários homofóbicos. Em outubro de 2016, a apresentadora Fernanda Gentil foi vítima dos mesmos ataques após assumir namoro com a jornalista Priscila Montandom.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", desta segunda-feira (9), o artista ainda não se pronunciou sobre o episódio e tem consultado seus advogados para saber como proceder da maneira mais correta em relação às ofensas que vem recebendo na internet. Ainda segundo a publicação, o artista reagiu de maneira natural após as imagens publicadas, pois para ele não estava fazendo nada de errado, e que sua revolta maior foi constatar a reação homofóbica e preconceituosa das pessoas.



Agora, Leonardo Vieira, de 48 anos, vai procurar uma delegacia para fazer a denúncia por injúria contra as pessoas que estão entrando na rede apenas para agredi-lo, com comentários como "gayzão", "lixo", "desperdício de homem", "Não representa os homens", entre outros. No início de 2016, Bruna Linzmeyer também sofreu ataques por rumores de namorar a cineasta Kity Féo há mais de um ano.