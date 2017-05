RECONHECIMENTO Ator diz que quer ser o 1º 'homem mais sexy do mundo' na Presidência

O ator D​wayne Johnson, conhecido pelo apelido "The Rock", surpreendeu muita gente quando declarou que gostaria de concorrer à presidência dos Estados Unidos em entrevista à revista "GQ" na semana passada.

Nesta segunda-feira (15), o astro de "Velozes e Furiosos" foi ainda mais ousado ao dizer que seria o primeiro "homem mais sexy do mundo" na Casa Branca.

Aos 45 anos, "The Rock" ganhou o título da revista "People" no fim do ano passado. Em entrevista à publicação, o ator disse que seu objetivo é ser eleito o homem mais sexy novamente daqui a cinco anos.

Durante o fim de semana, o ator agradeceu a todos que o apoiaram e reafirmou seus planos de se candidatar à Presidência no futuro.

À emissora americana Fox, ele afirmou que o incentivo que tem recebido é resultado do momento político no qual seu país se encontra. "Eu acho que isso é reflexo da necessidade de liderança atual."