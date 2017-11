confissão Ator Alec Baldwin admite que

já 'intimidou e menosprezou' mulheres

Em meio às polêmicas envolvendo casos de assédio sexual em Hollywood, o ator Alec Baldwin, 59, admitiu nesta quinta (2) que já intimidou e menosprezou mulheres no passado.

O mea culpa ocorreu durante uma cerimônia do Paley Center for Media, em Nova Iorque, na qual Baldwin foi homenageado. As informações são do site "The Hollywood Reporter".

"Eu certamente já tratei mulheres de uma forma bastante sexista. Já intimidei, negligenciei e menosprezei mulheres. Mas não era regra", afirmou.

"De tempos em tempos, fazia o que vários homens fazem: não tratar as mulheres da mesma forma com a qual os homens são tratados. Eu sou de uma geração em que as pessoas não o fazem, e eu gostaria que isso mudasse", acrescentou.

Baldwin também afirmou que acha "importante tentar transformar o ambiente de trabalho em um lugar não apenas confortável, certo, justo e apropriado, mas também produtivo": "Essas questões estão atrapalhando nosso trabalho. Estão o tornando menos produtivo."

O ator disse ainda que sabia de rumores sobre casos de assédio, mas que não sabia da extensão do problema. "Temos que ser vigilantes de uma nova maneira para ter certeza de que todos se sintam confortáveis e que façamos juntos o trabalho que tiver de ser feito."