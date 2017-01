Série Astro de série de bombeiros fica preso no elevador e chama os bombeiros

O ator americano Joe Minoso, que interpreta o bombeiro Joe Cruz no seriado "Chicago Fire", ficou preso em um elevador de seu prédio nesta semana e... chamou os bombeiros.

Minoso contou que os bombeiros chegaram menos de 15 minutos depois de sua chamada.

O vídeo, postado no Instagram do ator, mostra o trabalho dos bombeiros para forçar a porta do elevador. Um deles diz não acreditar que a pessoa presa no elevador era Minoso.

"É para isso que você chama o Departamento de Bombeiros de Chicago", diz Minoso após ser resgatado, e todos caem na risada.