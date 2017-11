CRÍTICAS Apresentadora sobre Silvio Santos:

"Tem que ter estômago para aguentar"

Mariane Dombrova fez sucesso na década de 90 em uma passagem rápida pelo SBT. Jackeline Petkovic foi símbolo do público infanto-juvenil nos anos 2000 na mesma emissora. Na noite desta quinta-feira, elas sentaram juntas no sofá do ‘Programa do Porchat’ e não faltaram críticas a ao ex-patrão.

Quando perguntada sobre as loucuras de Silvio Santos, ambas resgataram histórias que mostram um Silvio que pouca gente conhece. “Não interessa contrato: se ele quer, coloca, se não quer, tira”, afirma Mariane, que completa:Tem que ter estômago e ser forte para aguentar”

Jackline foi um pouco mais discreta e não chegou a falar sobre a personalidade do chefe, mas deixou claro que as condições de trabalho não eram as melhores: “o programa tinha 2 mil de verba por mês. A gente fazia milagre, tinha que usar a imaginação, ser criativo”.

