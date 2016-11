TV Apresentador do Cidade Alerta

enlouquece e quebra cenário ao vivo

O apresentador do programa “Cidade Alerta – Paraná”, Paulo Gomes, teve um ataque de fúria ao vivo. Descontente com as falhas técnicas do programa da Rede Record, ele usou um dos blocos da atração jornalística para destruir o monitor. Irritado, ele disse que seu trabalho era preterido dentro da emissora e destruiu o cenário.

“Eu vou pedir desculpas a você que acompanha o nosso trabalho, mas sabe há quanto tempo temos esse cenário? São três anos”, reclamou o comunicador. Ao final do bloco, um dos produtores entrou no cenário destruído para avisar que o programa voltaria ao ar na segunda-feira.

Nas redes sociais, os internautas não estão acreditando que a cena seja real e que tudo não passou de uma ação de marketing em prol da audiência. Será?

Assista ao vídeo que mostra o momento de fúria do apresentador. Começa nos 3 minutos e 30 segundos.