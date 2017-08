BILHONÁRIO Apostador dos EUA leva sozinho R$ 2,2 bilhões, segundo maior prêmio da história

Um apostador ganhou sozinho o prêmio de US$ 700 milhões (o equivalente a mais de R$ 2,2 bilhões) da loteria Powerball, nos Estados Unidos, sorteado na noite de quarta-feira (23), segundo a Associated Press. O bilhete premiado foi vendido em Chicopee, Massachusetts.

O sorteio foi realizado em Tallahassee, no estado da Florida. O prêmio de US$ 700 milhões é dado ao vencedor em 30 pagamentos durante 29 anos. No entanto, se o vencedor optar por levar o prêmio à vista, o valor cai para US$443.3 milhões (mais de R$ 1,4 bi).

O probabilidade de alguém vencer é de um em 292,2 milhões.