LOTERIA Aposta feita em Porto Alegre leva o prêmio de R$ 3 milhões na Mega-Sena

Uma aposta feita em Porto Alegre (RS) acertou as seis dezenas do concurso 1927 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (6), e levou o prêmio de R$ 3.343.108,90. Os números sorteados foram: 05, 11, 13, 19, 30 e 31. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2,5 milhões. Confira o rateio.

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 3.343.108,90

Quina - 5 números acertados - 140 apostas ganhadoras, R$ 12.963,07

Quadra - 4 números acertados - 7.385 apostas ganhadoras, R$ 351,06

QUINA

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4376 da Quina sorteadas neste sábado (6), em Anastácio, MS. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 4,2 milhões. Os números sorteados foram: 07, 26, 30, 61 e 71. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 64 apostas ganhadoras, R$ 7.924,00

Terno - 3 números acertados - 4.762 apostas ganhadoras, R$ 160,14

Duque - 2 números acertados - 138.680 apostas ganhadoras, R$ 3,02

TIMEMANIA

A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (6). Os números sorteados no concurso 1028 foram: 01, 05, 17, 20, 42, 43 e 72. O time do coração foi o Vasco da Gama/RJ. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 17 milhões. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 19.463,04

5 números acertados - 508 apostas ganhadoras, R$ 656,79

4 números acertados - 9.509 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 87.103 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Vasco da Gama/RJ - 56.668 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA SENA

Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1639 também acumularam. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio - 08, 09, 16, 26, 37, 50

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 7.138,64

Quadra - 4 números acertados - 541 apostas ganhadoras, R$ 105,56

Terno - 3 números acertados - 12.189 apostas ganhadoras, R$ 2,34

2º sorteio - 13, 28, 32, 33, 37, 38

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 3.747,78

Quadra - 4 números acertados - 654 apostas ganhadoras, R$ 87,32

Terno - 3 números acertados - 12.748 apostas ganhadoras, R$ 2,23

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os números da extração 5177 da Loteria Federal, que foi realizado neste sábado (6). Os resultados são os seguintes:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 06684 - 700.000,00

2º - 63173 - 38.000,00

3º - 12248 - 32.000,00

4º - 47854 - 28.000,00

5º - 48934 - 24.048,00