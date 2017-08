liberado Após ser internado com dores no

peito, cantor Buchecha recebe alta

Internado na quinta-feira (24) após sentir um mal-estar, tontura e fraqueza, o cantor Buchecha teve alta na manhã deste sábado (26), por volta das 10h, do Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O músico gravou um vídeo para tranquilizar fãs e a mensagem foi publicada na conta do Instagram do cantor. "Estou aqui para avisar que está tudo bem, que foi só um susto", disse o músico em publicação feita no Instagram.

Quando saía de casa para um show na quinta, o cantor de 42 anos passou mal e foi encaminhado para o Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ).

Embora tenha sentido as dores típica do infarto, exames realizados no hospital teriam comprovado que foi apenas um alarme falso.