Saúde Após infarto, ator Felipe Titto deixa UTI

O ator Felipe Titto, 30, deixou na manhã desta segunda (23) a UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo. Titto, que sofreu um infarto neste domingo, passará agora por uma bateria de exames antes de deixar a unidade médica. Segundo a assessoria do hospital, ele aguarda em um quarto.

O ator usou o Snapchat para tranquilizar os fãs: "Me mandaram para uma suíte aqui que está maior que a minha casa quase. Junto com esse susto vale a reflexão também. Às vezes a gente tem que ter um sinalzinho para pensar e repensar em algumas coisas".

O ator afirmou ainda que existe a suspeita de o infarto ter sido ocasionado por um surto de estresse ou por dengue. "Se não for dengue é uma outra virose que ocasionou esse infarto do miocárdio. Mas está tudo bem. Só estou internado pelos exames. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Podem ficar tranquilos. E quem não gosta de mim, pode chorar porque estou vivão."

Apresentador de programas da nova MTV Brasil, como "Are You the One Brasil" e "Ridículos", Titto também já atuou nas globais "Malhação" (2004-2007), "Avenida Brasil" (2012) e "Amor à Vida".

Começou a carreira na TV aos oito anos, como o menino do sofá na vinheta do quadro "Senta que lá vem história", do programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura.