MENSAGEM DE PAZ Aos 80, papa Francisco pede oração por velhice tranquila e celebra com sem-teto

No dia em que completa 80 anos, o papa Francisco afirmou neste sábado (17) que deseja uma velhice "tranquila e religiosa, fecunda e também feliz", durante uma missa celebrada na companhia dos cardeais residentes em Roma.

"A velhice é uma palavra que parece ruim, que dá medo. Mas a velhice tem sede de sabedoria", disse o papa ao final da missa diante de dezenas de prelados em uma capela dos palácios pontificais.

"A velhice é tranquila e religiosa, mas também fecunda. Rezem para que a minha seja assim, tranquila e religiosa, fecunda e também feliz", pediu aos cardeais.

Antes da missa, o pontífice tomou café da manhã com sem-teto. De acordo com o Vaticano, entre os convidados estavam quatro italianos, dois romenos, um moldavo e um peruano.

Em seu aniversário, o papa recebeu mensagens procedentes de todo o mundo, sobretudo pelos e-mails criados especialmente para a ocasião pelo Vaticano em oito idiomas. Em português o endereço é PapaFrancisco80@vatican.va.

"A Itália agradece sua constante proximidade", escreveu o presidente do país, Sergio Mattarella. "O escritório do papa está repleto de desenhos de crianças de todo o mundo para celebrar seu aniversário", escreveu no Twitter Antonio Spadaro, um teólogo jesuíta próximo ao pontífice argentino, com uma foto de vários desenhos.

Com exceção da missa com os cardeais, o papa não programou nada especial para seu aniversário, informou o Vaticano, que citou um dia "normal, repleto de obrigações".

Entre os atos previstos estão uma audiência com a presidente de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, e vários prelados. Também receberá integrantes da Nomadelfia, uma comunidade de laicos que tenta viver como os primeiros cristãos.

Em outros aniversários, o papa distribuiu centenas de sacos de dormir para pessoas sem teto em Roma e também enviou alimentos a um abrigo para migrantes.

Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio foi escolhido o 266º papa da Igreja Católica em 13 de março de 2013, para substituir Bento 16, que havia renunciado algumas semanas antes.